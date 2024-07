Atletico rusza po gwiazdora Chelsea. Idealny do składu Diego Simeone

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Conor Gallagher zamieni Chelsea na Atletico?

Atletico Madryt chciałoby znów rywalizować o mistrzostwo La Liga i w tym celu klub intensywnie analizuje rynek transferowy. Los Colchoneros mają nadzieję, że uda im się sprowadzić Artema Dowbyka jako następcę Alvaro Moraty. Oprócz tego planowane są wzmocnienia w środku pola.

Najnowsze informacje o celach transferowych Rojiblancos przekazał serwis TEAMtalk. Brytyjski portal informuje, że na liście życzeń Atletico znalazł się Conor Gallagher z Chelsea. Pomocnik od dłuższego czasu jest łączony z odejściem i prawdopodobnie nastąpi to już w tym oknie.

Anglik ma kontrakt do 2025 roku i raczej nie wiąże przyszłości ze Stamford Bridge. Wyceniany na 50 milionów euro zawodnik prawdopodobnie będzie mógł odejść za nieco niższą cenę, patrząc na jego długość umowy. Chelsea jest pod ścianą, bo jeśli nie uda się go sprzedać, to za rok odejdzie za darmo.

Atletico Madryt wierzy, że Gallagher idealnie pasuje do stylu preferowanego przez Diego Simeone. 24-latek lubi pracować w defensywie i dobrze czuje się w grze krótkimi podaniami. Oprócz tego radzi sobie w pojedynkach fizycznych, co wbrew pozorom na boiskach La Liga jest bardzo istotną kwestią.

Ponoć Gallagher dopytywał swoich znajomych o życie w Hiszpanii. Od Kierana Trippiera miał usłyszeć wiele ciepłych słów na temat Atletico.

