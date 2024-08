Sensacyjna “wymiana” na linii Atletico – Chelsea o krok. Znamy warunki

RTC FOTO / Alamy Na zdjęciu: Atletico - Juventus

Z Chelsea do Atletico, z Atletico do Chelsea

Conor Gallagher zamieni Chelsea na Atletico, a Joao Felix Atletico na Chelsea. Specyficzna wymiana, która… nie do końca jest wymianą, znajduje się na etapie finalizacji. Oba kluby wypracowały porozumienie i w ciągu najbliższych dni mają oficjalnie potwierdzić wspomniane wyżej transfery. Szczegóły negocjacji zdradza Rubén Uría.

Atletico otrzyma 50 milionów euro plus 5 milionów euro bonusów za reprezentanta Portugalii, natomiast na konto Chelsea trafi kwota w wysokości 42 milionów euro za Conora Gallaghera – twierdzi hiszpański dziennikarz. Tym samym transfer Anglika, który upadł po tym, jak Samu Omorodion nie dołączył do The Blues, jednak dojdzie do skutku.

Conor Gallagher to wychowanek Chelsea, jednak w jej barwach rozegrał tylko 95 meczów. W swoim CV pomocnik ma także występy w Swansea, Charltonie, West Bromwich Albion i Crystal Palace – do tych zespołów był wypożyczany. Z kolei dla Joao Felixa będzie to okazja na… powrót do Londynu. Portugalczyk w drugiej połowie sezonu 2022/23 był wypożyczony do The Blues.

Zobacz także: Polacy poza kadrami na mecze Premier League. Transfery pewne?