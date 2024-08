Atletico zdecydowało się na zaskakujący ruch. Bierze obrońcę Barcelony

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Diego Pablo Simeone

Lenglet zostanie wypożyczony do Barcelony

Atletico Madryt próbowało różnych opcji na rynku transferowym. Pierwszym celem był David Hancko z Feyenoordu, jednak holenderski klub żąda kwoty, której Rojiblancos nie są w stanie zapłacić. Z tego powodu Clement Lenglet stał się opcją B, zwłaszcza że jego przyszłość w Barcelonie stoi pod znakiem zapytania, a ekipa z Katalonii pracuje nad zmniejszeniem budżetu płacowego, dlatego chętnie pozbędą się Francuza.

Ekspert transferowy Matteo Moretto poinformował, że transfer Lengleta do stolicy Hiszpanii jest bardziej realny niż trwająca walka o Hancko. Co więcej, warunki indywidualnej umowy zostały już uzgodnione z francuskim obrońcą. Te doniesienia potwierdził również Fabrizio Romano obwieszczając słynne “here we go”. Dziennikarz przekazał, że na sobotę zostały zaplanowane testy medyczne.

Umowa obejmie klauzulę wykupu na koniec sezonu, przy czym kluby nadal negocjują, czy klauzula ta będzie obowiązkowa. Taki ruch pozwoli Atletico na wzmocnienie defensywy, jednocześnie dając Lengletowi szansę na regularną grę w La Liga. Jeśli nic nie wydarzy się na ostatniej prostej, Lenglet będzie miał szansę na nowy start w stolicy Hiszpanii. Ten ruch Atletico może zaskakiwać, ale Rojiblancos musieli szukać alternatyw na rynku transferowym.

