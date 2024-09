Najdroższe transfery lata 2024. Atletico wydało fortunę na gwiazdę

Marcos del Mazo / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Latem 2024 roku kluby płaciły mniej za transfery

Piętnaście transferów podczas letniego okna 2024 kosztowało przynajmniej 50 milionów euro. Na pierwszy rzut oka wygląda to imponująco, ale jeśli porównamy ten stan z poprzednim oknem, to okaże się, że jednak był to dość spokojny okres. W 2023 roku aż 28 wzmocnień osiągnęło wspomniany próg.

Znacząco różni się również kwota, jaką zapłacono za najdroższego zawodnika. W 2023 roku Arsenal wydał 116.6 miliona euro na Declana Rice’a, zaś w 2024 najbardziej kosztownym piłkarzem okazał się Julian Alvarez, za którego Atletico zapłaciło 75 milionów euro. Co ciekawe, gdyby przenosiny Argentyńczyka miały miejsce 12 miesięcy temu, to byłby on dopiero ósmy w zestawieniu czołowych transferów pod względem zapłaconych pieniędzy.

Najdroższe transfery letniego okna 2024 (TOP 15)

Zawodnik Poprzedni klub Nowy klub Kwota transferu Julian Alvarez Man City Atletico Madryt 75,00 mln € Dominic Solanke Bournemouth Tottenham 64,30 mln € Leny Yoro Lille Man Utd 62,00 mln € Pedro Neto Wolves Chelsea 60,00 mln € Moussa Diaby Aston Villa Al-Ittihad 60,00 mln € João Neves Benfica PSG 59,92 mln € Amadou Onana Everton Aston Villa 59,35 mln € Dani Olmo RB Lipsk Barcelona 55,00 mln € Teun Koopmeiners Atalanta Juventus 54,70 mln € Michael Olise Crystal Palace Bayern 53,00 mln € João Felix Atletico Madryt Chelsea FC 52,00 mln € Douglas Luiz Aston Villa Juventus 51,50 mln € João Palhinha Fulham Bayern 51,00 mln € Désiré Doue Rennes PSG 50,00 mln € Manuel Ugarte PSG Man Utd 50,00 mln € dane z serwisu Transfermarkt

Warto również dodać, że jest to pierwsze letnie okno transferowe od 2015 roku, podczas którego żaden transfer nie osiągnął kwoty podstawowej w wysokości 80 milionów euro. Ostatni raz mniejszą cenę za najdroższego piłkarza w letnim okresie zapłacono latem 2012 roku, gdy Thiago Silva kosztował 42 miliony euro.

Giganci nie szaleli na rynku transferowym

Patrząc na najdroższe transfery, trudno znaleźć kluby, które w poprzednich latach świetnie radziły sobie w rozgrywkach europejskich. Przede wszystkim należy tu wymienić Real Madryt, Manchester City oraz Liverpool.

Transfery Realu Madryt

Real Madryt w letnim oknie transferowym 2024 sfinalizował dwa wzmocnienia. Przede wszystkim Florentino Perez nareszcie dogadał się z Kylianem Mbappe i sprowadził go na zasadzie wolnego transferu. Natomiast poza tym na Santiago Bernabeu za kwotę 47.5 miliona euro przybył Endrick.

Transfery Man City

Manchester City pozyskał jedno nowe nazwisko, czyli Savinho z Troyes za 25 milionów euro, a oprócz tego Obywatele ponownie przywitali starego znajomego. W końcówce okna na sensacyjny powrót zdecydował się Ilkay Gundogan.

Transfery Liverpoolu

Liverpool do samego końca czekał z przeprowadzeniem wzmocnień, co dość mocno niepokoiło kibiców. Pozyskanie Giorgio Mamardaszwiliego z Valencii za 30 milionów euro oraz Federico Chiesy za 12 milionów euro to nie są ruchy, których oczekiwali fani The Reds.

