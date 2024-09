Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Todd Boehly

Dominacja Premier League na rynku transferowym

Letnie okno transferowe w pięciu najsilniejszych ligach Europy zakończyło się dokładnie 30 sierpnia. W ciągu ostatnich tygodni wiele czołowych klubów zdecydowało się przebudować swoje drużyny, aby skuteczniej rywalizować w sezonie 2024/2025. Oczywiście w takiej sytuacji nie mogło zabraknąć naprawdę interesujących transferów, które kosztowały niemałe pieniądze.

W dziesiątce klubów, które wydały najwięcej na transfery, dominują zespoły z Premier League – łącznie jest ich aż sześć. Taki trend panuje już od kilkunastu lat, bo angielskie ekipy generują zdecydowanie największe przychody i dzięki temu mogą sobie pozwolić na kosztowniejsze wzmocnienia. Oprócz nich w czołówce znalazły się dwie drużyny z Serie A oraz po jednej z La Liga, oraz Ligue 1.

Liga Wydatki (EUR) Premier League €2.31 miliarda Serie A €1 miliard Ligue 1 €722.8 miliona Bundesliga €601.2 miliona La Liga €555.6 miliona dane: Transfermarkt

Jak można łatwo policzyć, kluby Premier League wydały więcej na transfery, niż wszystkie drużyny z La Liga, Bundesligi i Serie A.

Chelsea, Brighton i Man Utd liderami letniego okna 2024

Todd Boehly znów nie oszczędzał na wzmocnieniach i sprowadził do Chelsea kilkunastu zawodników. W ten sposób The Blues ponownie zostali liderem wydatków na transfery.

Natomiast największym zaskoczeniem zestawienia bez wątpienia jest pozycja Brighton, które pod tym względem uplasowało się na drugim miejscu w Europie. Mewy pobiły swój prywatny rekord wydatków o blisko 120 milionów euro. Oczywiście niekoniecznie jest to dobra wiadomość dla Jakuba Modera. Polski pomocnik ma obecnie dwóch dodatkowych rywali w środku pola i musi się naprawdę postarać, żeby zagrać w pierwszym składzie.

Podium z kosztami na poziomie ponad 210 milionów euro uzupełnił Manchester United. Pod wodzą Erika ten Haga drużyna ma nareszcie nawiązać walkę o czołowe pozycje w Premier League. Jednak początek rozgrywek raczej nie poszedł po myśli ekipy z Old Trafford.

Kluby, które wydały najwięcej w letnim oknie 2024 (TOP 10)

Klub Wydatki (EUR) Najdroższy transfer Chelsea €256.7 mln Pedro Neto (€60 mln) Brighton €227.1 mln Georginio Rutter (€46.7 mln) Manchester United €210.8 mln Leny Yoro (€62 mln) Atletico Madryt €181.7 mln Julian Alvarez (€75 mln) Aston Villa €173.1 mln Amadou Onana (€59.35 mln) PSG €167.0 mln Joao Neves (€59.92 mln) Juventus €160.0 mln Teun Koopmeiners (€54.7 mln) Napoli €146.9 mln Alessandro Buongiorno (€35 mln) Tottenham €146.3 mln Dominic Solanke (€64.3 mln) West Ham €141.8 mln Max Kilman (€47.5 mln) dane: Transfermarkt

Sporym zdziwieniem może być to, że w zestawieniu zabrakło takich gigantów jak m.in. Real Madryt, Manchester City, Inter, Arsenal, Liverpool oraz Bayern Monachium. Wszystkie te kluby raczej ostrożnie podeszły do letniego okna i wprowadziły jedynie pojedyncze zmiany w kadrze. Najgłośniejszym ruchem minionych miesięcy bez wątpienia były przenosiny Kyliana Mbappe na Santiago Bernabeu. Jednak odbyły się one na zasadzie wolnego transferu, a więc Królewscy nie musieli nic płacić PSG.

