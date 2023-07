IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Hojlund jest łączony z transferem do Man Utd

Napastnik osiągnął ustne porozumienie z Czerwonymi Diabłami

Atalanta oczekuje za 20-latka ponad 60 mln euro

Hojlund na celowniku Manchesteru United

W najbliższych dniach Manchester United ma zintensyfikować rozmowy z Atalantą, wysyłając do Bergamo oficjalną ofertę za Rasmusa Hojlunda. Czerwone Diabły po transferach Mounta i Onany szukają teraz nowego napastnika.

Według La Gazzetta dello Sport, dyrektorzy Atalanty są świadomi, że reprezentant Danii osiągnął ustne porozumienie z gigantami Premier League, ale są niezadowoleni z postawy jego otoczenia. Dziennikarze twierdzą, że agenci Hojlunda dali jasno do zrozumienia, że ich klient chce przenieść się na Old Trafford tego lata i naciskają na sfinalizowanie umowy. Takie zachowanie nie podoba się La Dei.

Natomiast Atalanta żąda 65-70 milionów euro za 20-latka i nawet nie usiądzie do rozmów na temat innego rozwiązania, jakim byłaby na przykład wymiana graczy plus gotówka. Prezes klubu Luca Percassi zostawił otwarte drzwi do transferu Hojlunda, podczas gdy napastnik nie pojawił się we wtorek na spotkaniu z fanami aby uniknąć pytań o jego potencjalny ruch. Według mediów była to decyzja podjęta przez klub.

