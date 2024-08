Atalanta dogadała się z Vfb Stuttgart. Napastnik zmienia klub

Atalanta Bergamo doszła do porozumienia z niemieckim VfB Stuttgart w sprawie wypożyczenia napastnika El-Bilala Touré z opcją obowiązkowego wykupu. Transfer zawodnika do Bundesligi jest już niemal pewny, a strony ustaliły ostatnie szczegóły dotyczące warunków finansowych.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Toure zamienia Serie A na Bundesligę

El-Bilal Toure który trafił do Atalanty za rekordową kwotę 30 milionów euro z Almerii latem ubiegłego roku, teraz jest bliski zmiany klubu. Atalanta i Stuttgart przez dłuższy czas negocjowały warunki wykupu zawartego w umowie wypożyczenia. Włoski klub preferował obowiązkowy wykup, podczas gdy Stuttgart początkowo optował za opcją wykupu nieobowiązkowego.

Ostatecznie, zgodnie z informacjami przekazanymi przez eksperta transferowego Fabrizio Romano, obie strony osiągnęły kompromis. Toure zostanie wypożyczony do Stuttgartu na sezon za kwotę 4 milionów euro, z obowiązkiem wykupu za dodatkowe 18 milionów euro plus 2 miliony euro w bonusach. W umowie znalazła się także klauzula 15% od ewentualnej przyszłej sprzedaży zawodnika.

El-Bilal Toure nie miał łatwego startu w barwach Atalanty. Po transferze z Almerii, który uczynił go najdroższym zawodnikiem w historii klubu, piłkarz szybko nabawił się kontuzji. Po powrocie na boisko, Touré miał trudności z wywalczeniem miejsca w podstawowym składzie, ustępując miejsca Gianluce Scamacce.

Już na początku sierpnia Toure i VfB Stuttgart doszli do porozumienia w kwestii warunków osobistych kontraktu. Teraz, gdy wszystkie formalności między klubami zostały dopięte, napastnik może skupić się na przygotowaniach do nowego sezonu w Bundeslidze. Transfer do Stuttgartu to dla Touré szansa na regularną grę i odbudowanie formy po trudnym okresie we Włoszech.

