Atalanta uprzedzi Milan. La Dea sprowadzi utalentowanego pomocnika

Atalanta pracuje nad transferem Lazara Samardzicia

Atalanta w czwartek skontaktowała się z Udinese, a w piątek doszło do spotkania z agentem Lazara Samardzicia. Serbski piłkarz jest związany kontraktem z Udinese do czerwca 2026 roku, a klub z rodziny Pozzo oczekuje za jego transfer około 20 milionów euro. La Dea jest zdeterminowana, aby sfinalizować tę transakcję i wzmocnić kadrę jeszcze przed startem sezonu Serie A. Klub z Bergamo zdaje sobie sprawę z dużego potencjału tego piłkarza i chciałby jak najszybciej sprowadzić go na Gewiss Stadium.

Zainteresowanie Samardziciem może być związane z możliwym odejściem Teuna Koopmeinersa. Holenderski pomocnik jest bliski przenosin do Juventusu, który złożył ofertę w wysokości 52 milionów euro plus 7 milionów euro w bonusach. Transfer ten wydaje się być kwestią czasu, co stwarza potrzebę wzmocnienia środka pola Atalanty.

Lazar Samardzić trafił do Udinese latem 2021 roku z RB Lipsk za 3 miliony euro. W ciągu swoich pierwszych trzech sezonów w Serie A zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst w 98 występach, zdobywając gole przeciwko takim zespołom jak Roma, Napoli, Milan i Inter. Rok temu był już blisko transferu do Interu, gdzie przeszedł nawet testy medyczne, jednak finalnie zdecydował się na powrót do Udinese po nieudanych negocjacjach z władzami klubu.

