Aston Villa poszukuje defensora. Na ich celowniku piłkarz z La Liga

Aston Villa rozważa sprowadzenie Juana Foytha

Aston Villa chce wzmocnić swoją defensywę po nierównym początku sezonu. Klub z Birmingham prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie zakontraktowania obrońcy Villarrealu.

Zespół pod wodzą Unaia Emery’ego poszukuje zawodnika, który wniesie stabilność w defensywie, ale także będzie miał doświadczenie i wszechstronność, pozwalające na dopasowanie do taktyki hiszpańskiego szkoleniowca. Według doniesień klub złożył już wstępną ofertę za Juana Foytha.

To aktualny obrońca Villarreal. Argentyńczyk może występować zarówno jako środkowy jak i prawy obrońca.

Unai Emery doskonale zna Foytha ze wspólnej pracy w Villarrealu. Trener Aston Villi ceni sobie umiejętności 27-letniego zawodnika. Być może to przekona obrońcę do przenosin do Premier League.

Choć porozumienie jeszcze nie zostało osiągnięte, rozmowy angielskiego klubu z Villarrealem już trwają. Przyszłość argentyńskiego defensora może rozstrzygnąć się w ciągu najbliższych dni. Aston Villa przygotowuje się na decydującą część sezonu i ma nadzieję, że ten transfer pomoże drużynie osiągnąć założone cele w Premier League.

Juan Foyth ma już doświadczenie w angielskiej ekstraklasie. W przeszłości występował w Tottenhamie.

