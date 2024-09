Aston Villa odrzuciła 40 ofert za gwiazdę! Emery widzi w nim wielki talent

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Jhon Duran rozchwytywany, Aston Villa odrzuciła 40 ofert

Aston Villa w poprzednim sezonie zakończyła rozgrywki w Premier League na 4. miejscu. W nagrodę podopieczni Unaia Emery’ego wystąpią w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Ostatnie letnie okno transferowe było więc okazją, aby wzmocnić kadrę pierwszego zespołu.

Włodarze klubu z Birmingham na wzmocnienia wydali ok. 175 milionów euro. Nowymi zawodnikami The Villans zostali m.in. Ian Maatsen, Amadou Onana, Samuel Iling-Junior czy Enzo Barrenechea. Nie obyło się również bez pożegnać, bowiem klub opuścili tacy gracze jak Douglas Luiz czy Moussa Diaby. Latem z Aston Villą pożegnać się mógł również Jhon Duran. The Mirror poinformowało o tym, że zarząd odrzucił za 20-letniego napastnika z Kolumbii aż 40 ofert. Te doniesienia po części potwierdził dyrektor sportowy klubu – Monchi.

– Jest nie mniej niż 40 klubów, które go chcą. Unai Emery uważa, że Duran może zostać jednym z najlepszych napastników na świecie – powiedział Monchi, cytowany przez Fabrizio Romano.

Jhon Duran przeniósł się do Aston Villi zimą 2023 roku z Chicago Fire za kwotę ok. 17 milionów euro. Odkąd dołączył do klubu rozegrał w koszulce The Villans 52 mecze, w których zdobył 10 goli. W obecnym sezonie w trzech meczach zdobył już dwie bramki. Kontrakt reprezentanta Kolumbii z klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku.