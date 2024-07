Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Brian Brobbey

Brian Brobbey przymierzany do Romy

AS Roma nie zdecydowała się na wykupienie Romelu Lukaku, który w ostatnim sezonie przebywał na Stadio Olimpico na zasadzie wypożyczenia z Chelsea. Dlatego w linii ataku Giallorossich powstała luka, którą należałoby wypełnić. Klub z Rzymu szuka nowego napastnika i zwrócił uwagę na piłkarza Ajaksu Amsterdam.

Mowa o Brianie Brobbeyu, który w trwającym letnim okienku transferowym może zmienić otoczenie – poinformował Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej “Sky Sports”. Za trzykrotnego reprezentanta Holandii trzeba będzie zapłacić 25-30 milionów euro, co nie jest zbyt wygórowaną kwotą, jak na dzisiejsze standardy.

Sam zawodnik podobno wolałby jednak przeprowadzić się do Premier League. AS Roma najprawdopodobniej przedstawi napastnikowi swój projekt sportowy i spróbuje go przekonać do wybrania oferty z Rzymu. Brian Brobbey to wychowanek Ajaksu Amsterdam, który w latach 2021-2022 był graczem Lipska.

22-letni atakujący nie sprawdził się w Niemczech, dlatego bardzo szybko wrócił na Johan Cruyff Arenę, gdzie błyszczy jak dawniej. Bilans holenderskiej perełki w kampanii 2023/2024 to 43 rozegrane spotkania, 22 bramki i 12 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia perspektywicznego piłkarza na około 35 milionów euro.