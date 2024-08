AS Roma wyceniła napastnika. Możliwy powrót do Premier League

Tammy Abraham to jeden z tych zawodników, który może wkrótce pożegnać się z AS Romą. Fichajes.net przekazało wieści o cenie wywoławczej za angielskiego napastnika.

fot. Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AS Romy

Tammy Abraham i jego czas w Romie się kończy

Tammy Abraham to zawodnik, który był kluczową postacią w AS Romie, gdy drużynę prowadził Jose Mourinho. Tymczasem ostatnio nie brakuje doniesień, że zawodnik może niebawem zmienić pracodawcę. Chętni na pozyskanie piłkarza mają być przedstawiciele ekip z Premier League.

Abraham trafił do drużyny ze Stadio Olimpico latem 2021 roku za ponad 40 milionów euro. Tymczasem według wieści Fichajes.net działacze Romy liczą na odzyskanie części zainwestowanych pieniędzy, chcąc sprzedać zawodnika. Wyceniło angielskiego gracza na 30 milionów euro.

West Ham United jest podobno zdeterminowane, aby wzmocnić się w ofensywie. Tym samym jednym z kandydatów do wzmocnienia Młotów ma być właśnie Abraham. 26-latek stoi zatem przed szansą powrotu do ligi angielskiej. W przeszłości występował w takich drużynach jak: Swansea City, Aston Villa czy Chelsea.

Abraham ma umowę ważną z Romą do końca czerwca 2026 roku. Zawodnik jest 11-krotnym reprezentantem Anglii. W drużynie narodowej zdobył trzy bramki. Ogólnie od momentu, gdy piłkarz trafił do Romy, to zaliczył w jej barwach 120 spotkań. Zdobył w nich 37 bramek i zaliczył też 13 asyst. W poprzednim sezonie piłkarz wystąpił w zaledwie 12 meczach, notując jedno trafienie i jedną asystę. Abraham przez większość poprzedniej kampanii leczył kontuzję.

