Juventus tego lata zmienia się nie do poznania. Z klubem rozstał się Wojciech Szczęsny. Tymczasem Gianluca Di Marzio w rozmowie dla Goal.pl zabrał głos na temat Polaka.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny może rozważać zakończenie kariery

Juventus tego lata podjął decyzję o tym, aby zakończyć dalszą współpracę z Wojciechem Szczęsnym. Numerem jeden w bramce Starej Damy został Michele Di Gregorio. Polski golkiper wciąż nie znalazł nowego miejsca pracy. Na jego temat w rozmowie z Goal.pl wypowiedział się natomiast dziennikarz Gianluca Di Marzio.

– Szczęsny może potencjalnie zakończyć karierę już teraz. Monza go chciała i być może będzie miał kilka ofert, które sprawią, że zmieni zdanie, ale nie sądzę, że w tej chwili przyjmie jakąkolwiek propozycję – mówił znany insider.

– Zawodnik nie jest przekonany do ostatnich ofert i chce poczekać, aż pojawi się coś interesującego z Premier League lub Arabii Saudyjskiej. Mógłby również przejść do Fiorentiny, która go chce, ale w tej chwili czeka na inną propozycję – dodał Di Marzio.

34-letni zawodnik bronił barw Juve od 2017 roku. Szczęsny wcześniej był zawodnikiem Arsenalu, Romy czy Brentford. Na swoim koncie piłkarz zaliczył jak na razie 272 spotkania w Serie A i 132 mecze w Premier League.

84-krotny reprezentant Polski jest dzisiaj wyceniany na sześć milionów euro. Największymi sukcesami zawodnika w karierze są jak na razie: trzy mistrzostwa Serie A, dwa Puchary Anglii z Arsenalem. Na swoim koncie Szczęsny ma również trzy triumfy w Coppa Italia i dwa Superpuchary Włoch.

