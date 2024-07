AS Roma o krok od spektakularnego transferu. To będzie hit!

Artem Dovbyk jest o krok od dołączenia do AS Roma, uważa "Calciomercato". Według najnowszych informacji, transfer może zostać sfinalizowany w ciągu najbliższych 48 godzin, a ukraiński napastnik otrzyma przyjęcie na miarę supergwiazdy.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Artem Dovbyk

Dovbyk zostanie zawodnikiem AS Romy

Transfer Artema Dovbyka będzie kosztował Romę 32 miliony euro plus 6 milionów bonusów. To taka sama oferta, jaką Atletico Madryt złożyło Gironie, zanim Dovbyk zmienił swoje plany. Ustalono również prowizje dla agentów zawodnika, które wyniosą 4,5 miliona euro. 26-letni napastnik podpisze kontrakt do 2029 roku, a jego roczne zarobki wyniosą 3,5 miliona euro. Girona zachowa także 10% z przyszłej sprzedaży zawodnika. W poniedziałek odbyło się kolejne spotkanie z agentami zawodnika, które mocno przybliżyło ten ruch ku finalizacji.

Transfer Dovbyka jest w końcowej fazie, zwłaszcza że Atletico Madryt negocjuje obecnie z Sorlothem i najwidoczniej zrezygnowało ze starań o reprezentanta Ukrainy. 3 sierpnia Roma zmierzy się w meczu towarzyskim z Olympiakosem. W tym meczu zadebiutuje Soule, ale Argentyńczyk może nie być jedyną nowością w ekipie Giallorossich. Trener Romy, Daniele De Rossi, chciałby mieć do dyspozycji również Dovbyka. Ten ruch zapowiada się jako jeden z najważniejszych ruchów transferowych tego lata w Serie A.

Po meczu z Olympiakosem, Roma uda się do Anglii, gdzie rozpocznie obóz treningowy w St. George’s Park. W tym czasie Roma zmierzy się z Coventry City 6 sierpnia, a mecz odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Na koniec obozu, 10 sierpnia, ekipa De Rossiego zagra towarzysko z Evertonem na Goodison Park.

Zobacz również: Amrabat na celowniku giganta La Liga