AS Roma według najnowszych doniesień mediów rozważa przeprowadzenie ciekawej transakcji z Interem Mediolan. Rzymianie są podobno gotowi na dokonanie wymiany piłkarzy z Czarno-niebieskimi. Do mediolańskiej ekipy miałby trafić Edin Dzeko, a szeregi Giallorossich miałby wzmocnić Christian Eriksen.

AS Roma według doniesień La Gazzetta dello Sport zdążyła już podobno zaproponować zamianę Interowi. Tajemnicą Poliszynela jest to, że Bośniak myśli o zmianie klubu, a i Duńczyk nie jest szczęśliwy w zespole z miasta mody.

W przypadku obu zawodników kłopotem wydają się zarobki. Edin Dzeko rocznie inkasuje w szeregach Wilków mniej więcej 7,5 miliona euro. Na podobne apanaże w Interze może też liczyć Christian Eriksen.

W kontekście reprezentanta Bośnii i Hercegowiny nie od dzisiaj wiadomo, że zwolennikiem jego talentu jest trener Antonio Conte. W trakcie trwającej kampanii 34-latek wystąpił łącznie w 20 spotkaniach, notując w nich osiem trafień i dwie asysty.

Tymczasem włoscy dziennikarze przekonują, że nie do końca zdecydowany do pozyskania Dzeko jest prezydent tego klubu Steven Zheng. Podobno nawet w momencie, gdyby Bośniak był do pozyskania za darmo, to nie byłby brany pod uwagę w kontekście wzmocnień.

Godne uwagi jest to, że Dzeko nie zagrał w sobotnim spotkaniu ze Spezią Calcio. Oficjalnie powodem miała być kontuzja piłkarza. Włoscy dziennikarze sugerują jednak, że zawodnik jest na wojennej ścieżce z trenerem Paulo Fonseką, nie zgadzając się w różnych sprawach z opiekunem rzymian.