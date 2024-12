LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Arthur Melo wróci do La Ligi? Jest zainteresowanie

Arthura Melo śmiało można nazwać jednym z największych niewypałów transferowych w historii Juventusu. Defensywny pomocnik kosztował fortunę, a kompletnie nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. 28-letni Brazylijczyk nie zyskał zaufania u Thiago Motty i w związku z tym nie rozegrał ani minuty w obecnym sezonie. Wygląda na to, że włodarze Starej Damy zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby pozbyć się niechcianego piłkarza już w najbliższym zimowym okienku transferowym.

22-krotny reprezentant Brazylii przywdziewa koszulkę zespołu Bianconerich od września 2020 roku, kiedy przeprowadził się na Allianz Stadium za niespełna 81 milionów euro z Barcelony. Przypomnijmy, że w drugą stronę za podobne pieniądze powędrował wówczas Miralem Pjanić. Niewykluczone, że Arthur Melo zanotuje powrót do La Ligi – ujawnił we wtorkowy wieczór hiszpański serwis “Fichajes.net”. Zainteresowanie 28-latkiem wykazują bowiem dwie tamtejsze ekipy – Real Betis oraz Girona.

Zarówno Manuel Pellegrini, jak i Michel szukają poważnego wzmocnienia środka pola, dlatego skierowali swój wzrok na wychowanka Gremio. W ostatnich miesiącach brazylijski pomocnik był łączony również z powrotem do swojego macierzystego klubu, a także przymierzano go do Evertonu oraz Olympique’u Marsylia. Warto dodać, że w poprzednim sezonie Arthur Melo przebywał na wypożyczeniu we Fiorentinie, natomiast kampanię wcześniej na takiej samej zasadzie trafił do Liverpoolu.