Arthur Cabral będzie następcą Dusana Vlahovicia w Fiorentinie, poinformował dziennikarz Gianluca Di Marzio. Klub z Florencji osiągnął porozumienie w sprawie transferu brazylijskiego napastnika, który ma być następcą reprezentanta Serbi.

Dusan Vlahović ma szybko zostać zastąpiony w Fiorentinie nowym napastnikiem

Lukę po Serbie ma wypełnić Arthur Cabral

Szczegóły na temat zmiany klubu przez Brazylijczyka ujawnił dziennikarz Gianluca Di Marzio

Milik nie zostanie kolegą klubowym Piątka

Arthur Cabral ma dołączyć do ekipy ze Stadio Artemio Franchi za mniej więcej 16-17 milionów euro. Podstawowa suma to 14,5 miliona euro plus 2 miliony euro w formie bonusów. 23-latek ma parafować z Fiorentiną kontrakt do 2023 roku.

W kontekście transferu Arthura Cabrala trzeba dodać, że negocjacje dotyczą też takich klubów jak Corinthinas i Ceara, które w przeszłości zawodnik reprezentował. FC Basem posiada 70 procent praw do karty piłkarza. Tymczasem pozostałe 30 procent należy do dwóch wymienionych klubów z Brazylii. Tym samym zarówno Corinthinas, jak i Ceara mogą skorzystać na ewentualnej zmianie klubu przez 23-latka.

Wszystko wskazuje zatem na to, że upada temat temat przeprowadzki Arkadiusza Milika z Olympique Marsylia do Fiorentiny. Reprezentant Polski miał byc według medialnych doniesień alternatywą dla władz Violi, gdyby do skutku nie doszła transakcja z udziałem brazylijskiego napastnika FC Basel.

Arthur Cabral w tej kampanii wystąpił w 31 spotkaniach, w których strzelił 27 goli, w tym osiem w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.

Zawodnik ma też na swoim koncie powołanie do reprezentacji Brazylii, w której znalazł się po raz pierwszy w październiku minionego roku. Jak dotąd nie zaliczył jednak jeszcze debiutu w koszulce Canarinhos.

