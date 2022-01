fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Dusan Vlahović w najbliższy piątek skończy 21 urodziny. Tymczasem na sobotę Serb ma zaplanowane testy medyczne przed transferem do Juventusu z Fiorentiny, informuje La Gazzetta dello Sport. Serbski napastnik ma podpisać z klubem z Turynu kontrakt na pięć lat.

Dusan Vlahović jest już bardzo blisko dołączenia do Juventusu

Serb w najbliższą sobotę ma przejść testy medyczne, ale wcześniej musi mieć negatywny wynik testu wymazowego na koronawirusa, ujawnia La Gazzetta dello Sport

W najbliższy piątek zawodnik skończy 22 lata, więc wybrał sobie bardzo oryginalny prezent urodzinowy

Vlahović z wyjątkowym podarunkiem na 22 urodziny

Dusan Vlahović będzie musiał przełożyć imprezę urodzinową, mimo że aktualnie jest przerwa w rozgrywkach Serie A. Wszystko dlatego, że piłkarz jest w trakcie spełniania swojego marzenia i dołączenia do ekipy z Allianz Stadium.

Na dzisiaj trudno wskazać, z jakim numerem Vlahović będzie grał w zespole z Turynu. Można przypuszczać, że będzie to dziewiątka. Warunkiem jest jednak odejście z klubu Alvaro Moraty, co nie jest niemożliwe. Podobno znów realny jest transfer Hiszpana do FC Barcelony.

Juve, ecco Vlahovic: investimento da 75 milioni. Sabato le visite mediche #Vlahovic https://t.co/xTxuY6tu6N — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) January 25, 2022

Reprezentant Serbii jest z kolei bardzo bliski transferu do Juventusu. Czeka tylko na zgodę na przeprowadzenie testów medycznych, co może skomplikować tylko zakażenie koronawirusem. Przypomnijmy, że piłkarz został poddany kwarantannie po pozytywnym wyniku testu covidowego przed starciem z Cagliari Calcio w ramach 23. kolejki ligi wloskiej.

Wiadomo natomiast, że doszło już do porozumienia między Fiorentiną i Juventusem. W zasadzie do omówienia powstały szczegóły, czym ma zająć się zaufany człowiek Vlahovicia Darko Ristic w rozmowie z działaczami Starej Damy.

Bianconeri z realniejszymi szansami na TOP 4

Istnieje duża szansa, że 21-letni napastnik debiut w nowej drużynie zaliczy już 6 lutego w starciu przeciwko Hellas Werona, które odbędzie się na Allianz Stadium. Start meczu zaplanowany jest na 20:45. W tym boju ma zacząć się tak naprawdę droga Starej Damy do wywalczenia minimum czwartego miejsca na koniec sezonu w tabeli ligi włoskiej, które będzie premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Sam zawodnik uzgodnił, z Juventusem już wcześniej warunki kontraktu indywidualnego. Vlahović na mocy porozumienia z Juventusem rocznie będzie zarabiał siedem milionów euro rocznie plus premie, ujawniają Fabiana Della Valle i Carlo Laudisa w swoim materiale w La Gazzetta dello Sport. W ekipie z Florencji zapewniono mu 800 tysięcy euro rocznie.

Serb stanie się tym samym jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy Juventusu obok przede wszystkim Paulo Dybali. Klub z Turynu wygrał batalię o Vlahovicia z Arsenalem, Tottenhamem Hotspur i Atleltico Madryt, które nie ukrywały zainteresowania piłkarzem.

Suma transferu wiadomo, że wyniesie 67 milionów euro plus premie. Możliwe, że łącznie suma transakcji wyniesie nawet 75 milionów euro. Tyle ile ma latem wynieść klauzula odstępnego za Erlinga Haalanda. Wiadomo, że początkowo to Norweg był na celowniku klubu z Turynu.

Czytaj więcej: Vlahović podpadł kibicom Fiorentiny.”Ty gów***ny garbusie”

Juventus FC Hellas Werona 1.58 4.45 6.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 stycznia 2022 05:50 .

