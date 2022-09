fot. PressFocus Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Manuel Locatelli ponownie znalazł się w kręgu zainteresowań Arsenalu. W zeszłym roku oferta londyńczyków została odrzucona, jednak biorąc pod uwagę zamieszanie w Juventusie, tym razem sam zawodnik może na nią spojrzeć nieco inaczej.

Manuel Locatelli w 2021 roku zasilił szeregi Juventusu

Jego pierwszy sezon w Turynie był udany, natomiast obecnie cały zespół znajduje się w kryzysie

Arsenal powrócił do tematu pomocnika i chce wykorzystać niepewną sytuację we włoskim klubie

Locatelli ponownie łączony z Kanonierami

Manuel Locatelli rozgłos w świecie piłki zdobył dzięki świetnym występom w barwach Sassuolo, a także udanym mistrzostwom Europy, które dla reprezentacji Włoch zakończyły się zdobyciem złotego medalu. Środkowy pomocnik dał się na nich poznać z bardzo dobrej strony, czym zapracował na zainteresowanie ze strony europejskich gigantów. Najintensywniej nad transferem pracował Arsenal, jednak ta oferta została odrzucona. Finalnie 24-latek przeniósł się do Juventusu.

Po ponad roku od ostatniej oferty powrócił temat ściągnięcia reprezentanta Włoch do Londynu. Wszystko za sprawą zamieszania, do jakiego dochodzi ostatnio w Turynie. Cały zespół znajduje się w kryzysie, a sam Locatelli również obniżył loty. Niepewną przyszłość w klubie ma trener Massimiliano Allegri, natomiast nazwisko jego potencjalnego następcy wciąż nie jest znany. Ta sytuacja powoduje, że włodarze Kanonierów liczą na pozytywne rozpatrzenie ich oferty. Media przekonują, iż jest to idealny moment na podjęcie ponownej próby sfinalizowania tej transakcji.

Locatelli zaliczył udany poprzedni sezon, natomiast teraz nie radzi sobie najlepiej. W ostatnich tygodniach pojawiły się także problemy zdrowotne, które uniemożliwiły grę w dwóch ligowych spotkaniach.

