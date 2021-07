Źródło: The Athletic

Jeszcze niedawno wydawało się, że odejście Granita Xhaki z Arsenali jest przesądzone. Poważanie zainteresowana pozyskaniem reprezentanta Szwajcarii była Roma, ale do tej pory nie udało się jej dojść do porozumienia z Kanonierami. Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się pozostanie piłkarza na Emirates Stadium. Władze Arsenalu mogą pójść jeszcze dalej, bowiem jak informuje The Athletic przygotowują ofertę nowego kontraktu dla swojego piłkarza.

Transfer Granita Xhaki z Arsenalu do Romy z każdym dniem coraz mocniej się oddala. Włoski klub nie jest w stanie spełnić oczekiwań finansowych Arsenalu

Kanonierzy rozważają zaoferowanie Szwajcarowi oferty przedłużenia wygasającego za dwa lata kontraktu

28-letni Xhaka od dłuższego czasu był łączony z opuszczeniem londyńskiego klubu. Arsenal również był gotowy na jego sprzedaż, ale do tej pory żaden z klubów nie był w stanie spełnić oczekiwań finansowych Kanonierów. Najwięcej mówiło się o transferze Szwajcara do Romy, w której chciał go mieć nowy szkoleniowiec włoskiego klubu Jose Mourinho. Klub ze Stadio Olimpico nie przedstawił jednak satysfakcjonującej Arsenal oferty.

Xhaka dostanie nowy kontrakt?

Xhaka po udanych występach na Euro 2020 wrócił już do treningów z Arsenalem i przygotowuje się z drużyną Mikela Artety do nowego sezonu. Z każdym dniem jego pozostanie w klubie z północnego Londynu jest coraz bardziej prawdopodobne. Niewykluczone nawet, że wkrótce obie strony zasiądą do rozmów na temat przedłużenia kontraktu.

Obecna umowa Xhaki obowiązuje do czerwca 2023 roku, co oznacza, że latem przyszłego roku Arsenal będzie mógł uzyskać jeszcze mniejszą kwotę za transfer swojego zawodnika. Kanonierzy z pewnością będą chciały tego uniknąć i coraz mocniej rozważają zaoferowanie piłkarzowi nowego kontraktu.

28-letni Xhaka jest zawodnikiem Arsenalu od lipca 2016 roku, kiedy przeniósł się do Londynu za 45 milionów euro z Borussii M’gladbach. Do tej pory Szwajcar w zespole Kanonierów rozegrał 220 spotkań, zdobywając 13 bramek i dokładając do tego 20 asyst.

