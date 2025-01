Arsenal podwyższy ofertę za gwiazdę. Będzie wielki transfer?

MARTIN DALTON / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal podwyższy ofertę za Watkinsa

Arsenal niemal od początku zimowego okna transferowego rozgląda się za nowym napastnikiem. Kanonierzy nie mają skutecznego strzelca, który zagwarantowałby drużynie regularne zdobywanie bramek. Na przełomie 2024 i 2025 roku na takiego napastnika powoli wyrastał Gabriel Jesus. Jednak Brazylijczyk doznał poważnej kontuzji, przez co wypadł z gry na co najmniej kilka miesięcy.

Utrata Gabriela Jesusa skłoniła Arsenal do wzmożonego poszukiwania nowego napastnika. W kontekście transferu na Emirates Stadium wymieniało się wiele nazwisk, w tym Benjamina Sesko, Viktora Gyokeresa i Alexandra Isaka. Jednak okazało się, że ewentualne pozyskanie jednego z tych napastników jest zbyt drogie lub po prostu niemożliwe ze względu na decyzję drugiego klubu.

W tej sytuacji uwaga Arsenalu skupiła się na gwieździe Aston Villi. Mianowicie chodzi o Olliego Watkinsa, który od kilku sezonów imponuje na boiskach Premier League. Kanonierzy złożyli już pierwszą ofertę opiewającą na około 70 mln euro, ale została ona odrzucona.

Jak informuje Sky Sports, władze z Emirates Stadium są gotowe podwyższyć ofertę do blisko 84 milionów euro. Okno transferowe w Anglii potrwa do 3 lutego, a więc Kanonierom zostało mało czasu na przekonanie The Villans.