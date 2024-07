Arsenal wykorzysta nieuwagę Barcelony. Pracuje nad transferem gwiazdy

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal intensyfikuje starania o Mikela Merino

Chociaż wiele mówiło się o transferze Mikela Merino w kontekście przenosin do FC Barcelony, to obecnie Blaugrana koncentruje się głównie na Nico Williamsie oraz Danim Olmo. To może dać Arsenalowi okazję do przejęcia inicjatywy w sprawie zawodnika Realu Sociedad.

Jak podaje “Sport”, Kanonierzy są gotowi zintensyfikować starania o pozyskanie 28-letniego gwiazdora. Po niemal zakończonym transferze Riccardo Calafioriego, Mikel Arteta i jego zespół chcą szybko przystąpić do kolejnego celu, którym jest wzmocnienie środka pola. Mikel Merino jest wysoko na ich liście. Arteta wyraził silne pragnienie sprowadzenia Merino, który jest również jednym z głównych celów do wzmocnienia drużyny Hansi Flicka.

Intensywne tempo negocjacji Arsenalu kontrastuje z ostrożnością Barcelony, gdzie problemy finansowe zmuszają Flicka do priorytetyzacji listy transferowej. Obecnie Joan Laporta i Deco koncentrują wszystkie swoje siły na pozyskaniu Nico Williamsa, a potem ma przyjść kolej na Olmo. Merino jest dopiero trzeci na tej liście.

Arteta z kolei liczy na to, że Arsenal bardzo szybko podpisze umowę z 28-letnim zawodnikiem. Dodatkowo fakt, że Merino jest w ostatnim roku swojego kontraktu z Real Sociedad, może być pozytywnym czynnikiem przy ustalaniu rozsądnej ceny wynoszącej około 25-30 milionów euro.

