Do niedawna wydawało się, że największe szanse na kupno skrzydłowego Leeds United, Raphinhy ma FC Barcelona. The Telegraph donosi jednak, że o Brazylijczyka zamierza się również postarać Arsenal FC.

Arsenal FC miał w sezonie 2021/2022 olbrzymi problem ze zdobywaniem bramek

Mikel Arteta chce latem wzmocnić zatem, zarówno środek ataku, jak i skrzydła

Na liście życzeń Kanonierów znalazł się prawoskrzydłowy Leeds United, Raphinha

Arteta chce wzmocnić siłę rażenia

Prawy skrzydłowy Leeds United, Raphinha od dwóch lat robi furorę w Premier League. W sezonie 2021/2022 Brazylijczyk strzelił dla Pawi 11 goli i do tego dołożył 3 asysty. Z kolei rok wcześniej zanotował 6 goli i 9 asyst. Nic dziwnego zatem, że 9-krotny reprezentant Brazylii zwrócił na siebie uwagę silniejszych klubów. Od dłuższego czasu wiele mówi się i pisze o zainteresowaniu FC Barcelona. Zdaniem The Telegraph, 25-latka w swoim składzie chętnie widziałby również Arsenal FC.

Dla Kanonierów priorytetem na lato 2022 jest wzmocnienie ataku. The Gunners bowiem w ubiegłym sezonie ligi angielskiej zdobyli zaledwie 60 bramek. Każdy z zespołów TOP4 Premier League był w tym elemencie gry lepszy od zespołu Mikela Artety. Oczywiście na szczycie listy życzeń londyńczyków od dłuższego czasu jest Gabriel Jesus, ale na The Emirates Stadium poważnie myślą również o ściągnięciu klasowego skrzydłowego. Tym bardziej, że Arsenal prawdopodobnie opuści Nicolas Pepe, który nie był w stanie w stolicy Wielkiej Brytanii nawiązać do formy z okresu gry w Lille OSC.

Sam Raphinha pytany o swoją klubową przyszłość odpowiada jednak: – Teraz skupiam się na meczach reprezentacji Brazylii, a potem jadę na wakacje. Moja przyszłość jest w rękach mojego agenta Deco oraz Leeds United. Mam z klubem ważny kontrakt do 2024 r. O propozycjach decyduje mój agent, jeśli jakaś oferta jest ciekawa, informuje mnie o niej.

