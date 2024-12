Arsenal szuka napastnika. Trzech kandydatów na liście życzeń Artety

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Boniface, Sesko i Thuram na celowniku Arsenalu

Arsenal, po analizie pierwszej części sezonu, dostrzegł konieczność wzmocnienia swojej siły w ataku. Niedostateczna skuteczność w kluczowych momentach zmusiła Mikela Artetę i władze klubu do przygotowania ofensywy transferowej. Na celowniku londyńskiego zespołu znalazło się trzech napastników, którzy mogliby stać się nowym liderem ofensywy.

Pierwszym kandydatem jest Victor Boniface, 22-letni napastnik Bayeru Leverkusen. Nigeryjczyk imponuje w Bundeslidze swoją dynamiką i instynktem strzeleckim. Jego wartość transferowa szacowana jest na 50 milionów euro, co czyni go przystępną opcją dla klubu z Emirates.

Drugą alternatywą jest Benjamin Sesko, młody talent RB Lipsk. 21-letni Słoweniec wyróżnia się świetnym przygotowaniem fizycznym oraz techniką, ale jego transfer może być trudny. Niemcy oczekują za swojego zawodnika kwoty rzędu 70 milionów euro, co stanowi już spore wyzwanie finansowe.

Najdroższą opcją na liście Artety jest Marcus Thuram, reprezentant Francji grający obecnie dla Interu Mediolan. Jego doświadczenie i forma sprawiają, że jest łakomym kąskiem na rynku, ale wartość rynkowa, sięgająca około 100 milionów euro, znacznie utrudnia realizację tego transferu.

Arsenal musi teraz podjąć kluczową decyzję, który z tych trzech napastników najlepiej pasuje do planów zespołu oraz ocenić możliwości finansowe klubu. Jedno jest pewne – Arteta chce snajpera z najwyższej półki i jest gotów zrobić wszystko, by sprowadzić go na Emirates.