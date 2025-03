Arsenal stawia wszystko na jedną kartę, priorytet transferowy z La Liga

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Nico Williams głównym celem Arsenalu na lato

Arsenal rywalizuje w tej kampanii cały czas o najwyższe cele w Premier League. Jednocześnie władze klubu myślami są już też przy letnim oknie transferowym. TodoFichajes.com przekonuje, że władze Kanonierów już określili się w sprawie głównego celu.

Źródło przekonuje, że Arsenal przede wszystkim ma zamiar pozyskać Nico Williamsa. 22-latek ma za sobą udane mistrzostwa Europy, a aktualnie błyszczy w barwach Athletic Bilbao. Taki stan rzeczy sprawił, że wiele europejskich ekip chce mieć gracza u siebie. Najbardziej zdeterminowany ma być jednak klub z Emirates Stadium.

Jasne jest jednak, że oprócz Arsenalu chęć sfinalizowania transferu z udziałem Nico Williamsa mają też Chelsea i FC Barcelona. Niemniej po kontuzji Bukao Saki to właśnie przedstawiciele The Gunners nie mają mieć żadnych oporów, aby wyłożyć 60 milionów euro na transakcję z udziałem reprezentanta Hiszpanii. Tyle bowiem wynosi klauzula odstępnego zapisana w umowie zawodnika z Baskami.

Aby ruch z udziałem gracza doszedł do skutku, to jednak sam zainteresowany musi wyrazić do tego gotowość. Co prawda media już wieści na ten temat przekazywały, to oficjalnej wiadomości jeszcze nie ma. Najbliższa miesiące będą zatem kluczowe w kontekście przyszłości Nico Williamsa i jego ewentualnego transferu do Arsenalu.

22-letni ofensywny piłkarz w tym sezonie wystąpił w 36 meczach, notując w nich dziewięć trafień i siedem asyst.

