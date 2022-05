fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Arsenal w trakcie letniego okna transferowego ma plan, aby wzmocnić się na kilku pozycjach. Kanonierzy przede wszystkim mają założenie, aby pozyskać nowych zawodników do ofensywy. Najnowsze wieści The Telegraph sugerują, że na celowniku londyńczyków znajduje się Raheem Sterling.

Nie milkną doniesienia na temat przyszłości Erlinga Haalanda w Man City

Jeśli norweski napastnik zakotwiczy w szeregach Obywateli, to za ciasno w klubie może się zrobic dla Raheema Sterlinga

Okazję na solidne wzmocnienie w ofensywie planuje wykorzystać Arsenal

Arsenal może się wzmocnić kosztem Man City

Arsenal cały czas nie może być pewny gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Ruchy kadrowe do ekipy z Emirates Stadium na pewno mogą być natomiast uzależnione od tego, czy Kanonierom uda się wywalczyć miejsce premiowane grą w kolejnej edycji elitarnych rozgrywek. Jeśli to się uda, to niewykluczone, że kilka ciekawych wzmocnić będzie miało miejsce w Arsenalu.

The Telegraph twierdzi, że poważnym kandydatem do gry w drużynie z Londynu jest Raheem Sterling. Reprezentant Anglii ma umowę ważny z Manchesterem City do końca czerwca przyszłego roku. Niemniej sternicy Obywateli są otwarci na to, aby sprzedać zawodnika już latem tego roku, a nie ryzykować utraty piłkarz na zasadzie wolnego transferu.

Sterling dołączył do ekipy z Etihad Stadium w 2015 roku. W trakcie trwającego sezonu, licząc wszystkie rozgrywki, zaliczył 41 występów. Zdobył w nich 14 bramek, a ponadto zaliczył siedem asyst. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 85 milionów euro.

