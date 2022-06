Pressfocus Na zdjęciu: Aaron Hickey

Bologna jest otwarta na to, aby Aaron Hickey opuścił latem jej szeregi. Do klubu musi trafić odpowiednia oferta. Na to z kolei gotowy jest Arsenal.

Aaron Hickey może liczyć na transfer po udanym sezonie 2021/2022

Szkot jest na celowniku Arsenalu

To kupna 20-latka ma wystarczyć trochę ponad 20 milionów funtów

W Londynie panuje optymizm

Arsenal nie zdołał zakwalifikować się do następnej edycji Ligi Mistrzów. Mimo tego Mikel Arteta ponownie ma otrzymać mnóstwo pieniędzy na dokonanie korekt w składzie. Londyńczycy zapewne skupią się na graczach sprawdzonych w Premier League. Do drużyny hiszpańskiego szkoleniowca mają też trafić perspektywiczni piłkarze. Takim z pewnością jest Aaron Hickey z Bologny.

20-letni Szkot do Serie A trafił dwa lata temu ze swojej ojczystej ligi. Hickey potrzebował czasu na przystosowanie się do nowego otoczenia. W pierwszym sezonie spędził na murawie kilkaset minut. Rok później był już ważnym graczem ekipy z Bolonii, dla której rozegrał aż 36 meczów (pięć goli i jedna asysta), z czego większość jako lewy pomocnik/wahadłowy. 20-latek z konieczności może też wystąpić na prawej flance.

Hickey w Bolonii może spędzić tylko dwa lata, ponieważ znalazł się na celowniku Arsenalu, który potrzebuje wzmocnić lewą defensywę. Kieran Tierney potrzebuje nowego zmiennika, gdyż Nuno Tavares nie spełnił oczekiwań. Początkowo londyńczycy myśleli, że włoski klub nie sprzeda 20-latka. Bologna potwierdziła jednak, że jest na to otwarta w przypadku satysfakcjonującej oferty. Pracodawcę Szkota może przekonać 21 milionów funtów, a taką kwotę Kanonierzy są w stanie zapłacić.

