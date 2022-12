PressFocus Na zdjęciu: Marcus Thuram

Arsenal wytypował Marcusa Thurama jako idealnego następcę Gabriela Jesusa. Kontrakt świeżo upieczonego wicemistrza świata z Borussią Moenchengladbach obowiązuje zaledwie do końca sezonu. Źrebaki są skłonne oddać Francuza zimą za 12 milionów euro, co jawi się jako świetna okazja dla Kanonierów.

Poważna kontuzja Gabriela Jesusa wymusza na Arsenalu wyruszenie na zimowe zakupy

Priorytetem Kanonierów jest Marcus Thuram, który w niedzielę przegrał w finale Mistrzostw Świata w Katarze

Borussia Moenchengladbach oczekuje za Francuza 12 milionów euro

12 milionów euro za wicemistrza świata? Arsenal poznał cenę potencjalnego nabytku

Arsenal podczas niedawnych Mistrzostw Świata w Katarze otrzymał potężny cios. Gabriel Jesus doznał poważnej kontuzji kolana podczas meczu jego reprezentacji Brazylii z Kamerunem (0:1). Napastnik przeszedł już operację i przez kilka miesięcy nie będzie mógł pomagać zespołowi Mikela Artety na murawie. Dlatego też Kanonierzy zamierzają zimą znaleźć następcę 25-latka.

Faworytem dyrektorów i szkoleniowca jest Marcus Thuram. 25-latek dojrzał piłkarsko i ma za sobą świetną rundę jesienną w barwach Borussii Moenchengladbach. Do tego jego kontrakt ze Źrebakami wygasa wraz z końcem sezonu i piłkarz nie zamierza go przedłużać. Dlatego też Niemcy są skłonni sprzedać go latem za niską cenę, by nie odszedł latem za darmo. Londyńczycy poznali nawet kwotę, która opiewa na 12 milionów euro. Taka suma pieniędzy jawi się jako świetna okazja, zwłaszcza, że mówimy o napastniku, który w niedzielę odebrał srebrny medal dla wicemistrza świata. Na turnieju w Katarze wystąpił w pięciu meczach i zanotował w nich dwie asysty.

Wszystko zatem wskazuje na to, że Arsenal skorzysta z tej propozycji i w styczniu da Francuzowi szansę sprawdzenia się w Premier League.

Przed przerwą na mundial Thuram wystąpił w 17 meczach Borussii Moenchengladbach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 13 bramek i cztery asysty.

