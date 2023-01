Arnaut Danjuma przeniósł się do Tottenhamu na zasadach półrocznego wypożyczenia. Okazuje się, że londyńczycy zawarli w umowie możliwość późniejszego wykupu za 30 milionów euro. Arnaut Danjuma na ostatniej prostej przeniósł się do Tottenhamu “Koguty” wypożyczyły go z Villarrealu W umowie zawarta jest klauzula wykupu na poziomie 30 milionów euro Tottenham otworzył sobie furtkę do transferu

