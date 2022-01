Pressfocus Na zdjęciu: Youri Tielemans

Arsenal chce zimą sprowadzić pomocnika. Londyńczycy wyznaczyli sobie także cel na letnie okno transferowe. Rozmowy w tej sprawie już się rozpoczęły.

Możliwe, że zimą na Emirates Stadium trafi pomocnik

Arsenal chce wzmocnić środek pola także latem

Londyńczycy rozpoczęli już działania w tej sprawie

Arsenal jest zdecydowany na piłkarza Leicester

Piłkarze Arsenalu radzą sobie dobrze w sezonie 2021/2022. Londyńczycy walczą o powrót do Ligi Mistrzów. Mają na to duże szanse, przy aktualnej kadrze nie jest to pewne. Kanonierzy potrzebują bowiem wzmocnień. Z powodu wielu kontuzji przełożyli derby Londynu z Tottenhamem.

Arsenal potrzebuje przede wszystkim sprowadzić środkowego pomocnika. Klub rozważa tymczasowy transfer Arthura. Londyńczycy podjęli rozmowy z Juventusem w tej sprawie. Turyńczycy są skłonni wypożyczyć Brazylijczyka, ale najpierw muszą sprowadzić jego zastępcę. Włoskie media twierdzą, że misja ta zakończy się powodzeniem.

Wypożyczenie Arthura to odłożenie problemu z linią pomocy w czasie. Długoterminowym rozwiązaniem dla Kanonierów ma być Youri Tielemans. Belg to podstawowy piłkarz Leicester oraz reprezentant swojego kraju. W tym sezonie rozegrał dla Lisów 23 mecze. Strzelił w nich sześć goli i zaliczył trzy asysty.

Aktualna umowa Tielemansa wiąże go z Leicester do 30 czerwca 2023 roku. Belg najprawdopodobniej nie przedłuży jej. Lisy mogą zatem latem rozważyć sprzedaż 24-latka, aby nie stracić go za darmo. Arsenal nawiązał już kontakt z otoczeniem Tielemansa i rozpoczął rozmowy ws. jego przenosin na Emirates Stadium w letnim oknie transferowym. Atutem drużyny Mikela Artety może być wizja gry w Lidze Mistrzów, czego nie zaoferuje mu Leicester.

Czytaj także: Kilka pytań przed drugą połową sezonu Premier League