Brazylijski pomocnik Willian jest jednym z zawodników, którzy jeszcze przed zamknięciem letniego okna transferowego mogą odejść z Arsenalu. Rozmowy z Kanonierami na temat pozyskania doświadczonego zawodnika prowadzą przedstawiciele Corinthians Sao Paulo.

Willian jest jednym z piłkarzy, którzy mogą odejść z Arsenalu w ostatnich dniach okna transferowego

Pozyskaniem brazylijskiego pomocnika zainteresowane jest Corinthians, które prowadzi z Kanonierami rozmowy na temat wolnego transferu

Willian na Emirates Stadium spędził ostatni rok, ale nie zdołał spełnić pokładanych w nim nadziei

Willian może wrócić do Brazylii

Willian nie ma przyszłości w londyńskim zespole i Arsenal jest gotowy na rozstanie z nim. Jak informuje Sky Sports do Kanonierów zgłosiło się Corinthians, które chciałoby sprowadzić piłkarza z powrotem do Brazylii. Rozmowy dotyczą wolnego transferu.

Arsenal jest gotowy pozwolić Willianowi na odejście za darmo, co pozwoliło zejść z kontraktu i podreperować klubowy budżet na pensje. Do finalizacji ewentualnego transferu piłkarza do Corinthians droga jest jeszcze daleka, ale wszystkie strony mają nadzieję, że porozumienie w tej sprawie może zostać uzyskane.

Willian do Arsenalu trafił w sierpniu ubiegłego roku na zasadzie wolnego transferu z Chelsea, w której spędził siedem lat. W klubie z Emirates Stadium nie zdołał jednak spełnić pokładanych w nim nadziei. W 25 spotkaniach Premier League w poprzednim sezonie zdobył zaledwie jednego gola i dołożył do tego pięć asyst.

Obok Williana z Kanonierami w ostatnich dniach letniego okna transferowego pożegnać się mogą także inni zawodnicy. Blisko przenosin do Fiorentiny jest Lucas Torreira, który ma wrócić do Włoch na zasadzie wypożyczenia. Z kolei Crystal Palace jest zainteresowane pozyskaniem napastnika Arsenalu Eddie’go Nketiaha.

