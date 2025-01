Arteta chce wzmocnić ofensywę. Obserwuje bramkostrzelnego zawodnika

SPP Sport Press Photo. / Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Yoane Wissa i Mikel Arteta

Yoane Wissa na liście życzeń Arsenalu

Arsenal jest drugi w ligowej tabeli Premier League i goni zespół Liverpoolu, który ma cztery punkty przewagi. Okazuje się, że Kanonierzy przygotowują się również do rywalizacji z Nottingham Forest o zakontraktowanie napastnika z Demokratycznej Republiki Konga. Yoane Wissa zachwyca formą w tym sezonie na angielskich boiskach.

28-letni snajper doskonale spisuje się w barwach Brentfordu po odejściu Ivana Toneya do Arabii Saudyjskiej. Wissa ma na swoim koncie 12 trafień i dwie asysty w 22 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zawodnik urodzony we Francji trafił do londyńskiego klubu w 2021 roku z FC Lorient za 10 milionów euro.

Jak informuje The Telegraph, Nottingham Forest zamierza złożyć ofertę za Wissę w styczniu. Klub z City Ground może przyspieszyć negocjacje, jeśli Taiwo Awoniyi odejdzie wcześniej. Arsenal również uważnie obserwuje sytuację. Mikel Arteta widzi w nim uniwersalnego zawodnika, który może wzmocnić boczne sektory boiska.

Nottingham niespodziewanie zajmuje trzecie miejsce w Premier League i zamierza wykorzystać swoją wysoką pozycję w tabeli, by przyciągnąć klasowych zawodników. Gra o Ligę Mistrzów może okazać się decydującym atutem w wyścigu. Wissa jest wyceniany przez serwis Transfermakrt.de na 28 mln euro.