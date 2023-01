PressFocus Na zdjęciu: Moises Caicedo

Arsenal nie zamierza zrezygnować z wzmocnienia środka pola w zimowym okienku transferowym. Zgodnie z informacjami The Athletic Kanonierzy nadal walczą o Moisesa Caicedo. W Deadline Day mają zaproponować Brightonowi kolejną, oczywiście wyższą ofertę.

Moises Caicedo może odejść z Brightonu jeszcze w styczniu

Arsenal zamierza podwyższyć ofertę za pomocnika

Mewy muszą znaleźć zastępstwo dla 21-latka

Kolejna oferta z Londynu

Brighton odrzucił już dwie propozycje Arsenalu, co pozwala wątpić, że Moises Caicedo zmieni klubowe barwy w trwającym okienku. Mewy nie są skore do sprzedaży Ekwadorczyka, właściwie niezależnie od wysokości kwoty, jaką zaproponują im Kanonierzy. Jednak lider Premier League wcale nie zamierza zrezygnować ze starań o pozyskania 21-latka.

The Ahtletic twierdzi, że dzisiaj The Gunners zaoferują klubowi z The Amex 85 milionów euro. Czy taka suma przekona Brighton do pożegnania się z piłkarzem jeszcze w zimie? Na znalezienie ewentualnego zastępstwa Mewy nie mają zbyt wiele czasu.