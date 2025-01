Arsenal szuka następcy Gabriela Jesusa. Jest ciekawy kandydat

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus i Mikel Arteta

Bryan Mbeumo na liście Arsenalu. Miałby zastąpić Gabriela Jesusa

Arsenal stoi przed trudnym zadaniem zastąpienia Gabriela Jesusa. Brazylijski napastnik zerwał więzadła krzyżowe, przez co wypada z gry na co najmniej kilka miesięcy. W ostatnim czasie napastnik strzelił sześć goli i znajdował się w doskonałej formie. Jego absencja to z pewnością duży cios dla zespołu z Emirates Stadium.

W tej sytuacji Arsenal raczej nie ma wyboru i musi sięgnąć po nowe wzmocnienie w styczniowym oknie transferowym. Interesującym kandydatem na zastępstwo dla Gabriela Jesusa stał się Bryan Mbeumo z Brentford. Kameruńczyk do tej pory na poziomie Premier League zdobył 63 gole oraz zanotował 45 asyst, a w tym sezonie pełni kluczową rolę w ataku klubu z Londynu.

Brentford może jednak niechętnie podchodzić do negocjacji, zwłaszcza po utracie Ivana Toneya. Odejście angielskiego napastnika sprawiło, że Mbeumo stał się jeszcze ważniejszą postacią.

Decyzje zarządu Arsenalu w tym trudnym momencie mogą być kluczowe w kontekście wyścigu o tytuł. Kanonierzy na pewno nie chcieliby tracić dystansu do liderującego Liverpoolu. Dlatego szczególnie teraz muszą zadbać o odpowiednią jakość kadry, aby skutecznie walczyć o trofea. Sprowadzenie Bryana Mbeumo na Emirates dałoby Mikelowi Artecie dużo większą swobodę w doborze linii ataku.