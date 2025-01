Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Rashford łączony z Arsenalem, Kanonierzy chcą zapłacić maks. 25 mln funtów

Arsenal jest jedną z drużyn, która może wykorzystać problemy Manchesteru United. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości z klubem pożegna się wychowanek, a zarazem jedna z gwiazd – Marcus Rashford. Anglik, choć ostatnio wrócił do kadry pierwszego zespołu, mówił otwarcie o chęci podjęcia nowego wyzwania.

Po raz ostatni Rashford pojawił się na boisku w połowie grudnia podczas meczu z Viktorią Pilzno w Lidze Europy. Z kolei od starcia z Manchesterem City nie był brany pod uwagę przez Rubena Amorima. W ostatniej konfrontacji z Newcastle usiadł na ławce rezerwowych, lecz nie pojawił się na murawie. Do tej pory rozegrał łącznie 23 mecze, w których zdobył 7 bramek i zaliczył 3 asysty.

Manchester United na sprzedaży wychowanka chciałby zarobić ok. 40 milionów funtów. Problem w tym, że choć zainteresowanie Arsenalu jest duże, to Kanonierzy ustalili próg cenowy, który odbiega od oczekiwań Czerwonych Diabłów. Zarząd The Gunners jest gotów sprowadzić Rashforda, ale maksymalnie są w stanie złożyć ofertę w wysokości 25 milionów funtów.

Poza Arsenalem w kontekście przyszłości Rashforda wymieniano również inne europejskie drużyny. Szanse na transfer 27-latka ma m.in. Paris Saint-Germain czy drużyny Saudi Pro League. Wychowanek klubu z Old Trafford w czasie swojej kariery reprezentował jak dotąd tylko i wyłącznie barwy Manchesteru United.