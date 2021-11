Dusan Vlahović wszystko wskazuje na to, że wkrótce zmieni barwy klubowe. Napastnik występujący aktualnie w Fiorentinie znalazł się na radarze Arsenalu. Dziennikarz Gianluca Di Marzio ujawnił, że doszło już do spotkania sterników Kanonierów i Violi w sprawie transferu zawodnika.

Arsenal myślami jest już przy zbliżającym się okienku transferowym

Gianluca Di Marzio podał, że na celowniku Kanonierów znalazł się Dusan Vlahović

Serbski napastnik miałby kosztować 80 milionów euro

Arsenal planuje wydać krocie na napastnika

Dusan Vlahovic jest postrzegany za zawodnika, który sprawił, że Fiorentina znów zaczęła przykuwać uwagę ekspertów piłkarskich we Włoszech. Młody piłkarz był jednym z największych odkryć poprzedniej kampanii w Serie A. Serb mógł pochwalić się bilansem 21 goli na koncie.

W kontekście przyszłości Vlahovicia wymieniano już kilka ekip, wyrażających nim zainteresowanie. Przede wszystkim dużo mówiło się o ewentualnym transferze serbskiego napastnika do Juventusu, czy Atletico Madryt. Wygląda jednak na to, że na dzisiaj to temat nieaktualny.

#Calciomercato | L'#Arsenal ci prova per #Vlahovic ma gli agenti del giocatore sembrano voler aspettare migliori offerte https://t.co/Bf2nWdrQMN — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 5, 2021

Zdeterminowany w sprawie pozyskania piłkarza jest natomiast Arsenal. Gianluca Di Marzio zakomunikował, że przedstawiciel władz klubu z Florencji udali się do Londynu, mając negocjować warunki ewentualnego transferu Vlahovicia.

Pojawiły się informacje, że londyńczycy są otwarci na to, aby spełnić oczekiwania Fiorentiny dotyczące sumy odstępnego za Serba. Podobno jest to suma 80 milionów euro. Do transakcji może dojść już w trakcie najbliższego okienka transferowego, które zostanie otwarte 1 stycznia 2022 roku.

W tym sezonie Vlahović wystąpił łącznie w 12 meczach, notując w nich 12 trafień. Ponadto na koncie 21-latka jest jedna asysta. Obecna umowa zawodnika obowiązuje natomiast do końca czerwca 2023 roku.

