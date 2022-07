PressFocus Na zdjęciu: Youri Tielemans

Arsenal jeszcze nie złożył oferty za gwiazdę Leicester City, Youri’ego Tielemansa, ponieważ mają wątpliwości co do formy fizycznej Belga. Pomocnik dąży do transferu do zespołu Kanonierów i poinformował Lisy, że nie podpisze przedłużenia swojej obecnej umowy, która wygasa w 2023 roku.

Tielemans nie chce przedłużyć wygasającego za rok kontraktu z Leicester City

Graczem był zainteresowany Arsenal, który jednak w ostatnim czasie nabrał wątpliwości do tego transferu

Belg znalazł się również na celowniku Manchesteru United

Tielemans chce odejść z Leicester City

Leicester City było gotowe dać Tielemansowi znaczną podwyżkę, aby zachęcić zawodnika do pozostania w klubie i zniwelować różnicę pomiędzy obecnymi a proponowanymi zarobkami przez Arsenal. Jednak według najnowszych raportów, Lisy nie będą robić Belgowi problemów z odejściem i przyjmą ofertę opiewającą na około 30 mln fubtów.

Arsenal wydał już sporo tego lata pozyskując takich zawodników, jak Gabriel Jesus i Oleksandr Zinchenko. Ale Arteta nadal chce pozyskać kolejnego pomocnika, a Tielemans, który cierpliwie czekał, aż Arsenal wzmocni swoje zainteresowanie nim, jest zdecydowany na transfer do północnego Londynu.

Mimo to, Kanonierzy mają duży wątpliwości, co do słuszności tego transferu spowodowane nienajlepszą kondycją fizyczną Tielemansa i chociaż ma on w klubie swoich zwolenników, kwestionują jego zdolność do gry w linii pomocy.

Reprezentantem Belgii jest zainteresowany także Manchester United, który w wyniku sporych problemów z transferem De Jonga z Barcelony szuka alternatyw. Wciąż zatem nie wiadomo, do którego klubu dołączy Tielemans podczas letniego okienka transferowego, jednak jego odejście z Leicester City wydaje się przesądzone.

Zobacz również: Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru. Wkrótce ważne rozmowy