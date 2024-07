Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Riccardo Calafiori

Riccardo Calafiori o krok od Arsenalu. Oferta przyjęta

Wszystko wskazuje na to, że Riccardo Calafiori swoją karierę będzie kontynuował w Premier League. O podpis 22-latka rywalizują bowiem Arsenal oraz Chelsea, ale to Kanonierzy są na zdecydowanym prowadzeniu w tym wyścigu. Najnowsze informacje w sprawie przyszłości wszechstronnego obrońcy przekazał włoski portal “TUTTOmercatoWEB”.

Według wspomnianego źródła The Gunners złożyli ofertę opiewającą na 50 milionów euro. Co więcej, Bologna podobno zaakceptowała już tę propozycję. W takim wypadku Arsenalowi pozostałoby się dogadać z samym piłkarzem odnośnie do warunków kontraktu indywidualnego, co nie powinno być większym problemem.

Pięciokrotny reprezentant Włoch nie pokazał się z najlepszej strony na mistrzostwach Europy 2024, podczas których strzelił gola samobójczego, a Italia odpadła już na etapie 1/8 finału. Riccardo Calafiori ma jednak za sobą doskonały sezon ligowy w barwach Bolonii – rozegrał łącznie 33 spotkania, zdobył 2 bramki i zanotował 5 asyst.

Środkowy lub lewy obrońca znajduje się również na celowniku Juventusu, lecz Stara Dama nie ma szans konkurować pod względem finansowym z ofertami angielskich gigantów. Umowa wychowanka Romy z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.