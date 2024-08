Andrew Orchard sports photography/Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Z Arsenalu do Chelsea, to może być hit zakończenia okienka

Okienko transferowe w najmocniejszych ligach powoli zbliża się ku zamknięciu. Właściwie można powiedzieć, że do jego zakończenia pozostały ostatnie godziny. Dlatego też m.in. kluby z Premier League ruszają na ostatnie łowy i finalizują rozmowy. Zastanawiają się także, czy są w ich zespołach konieczne jeszcze jakiś wzmocnienia. Taką analizę przeprowadza właśnie Arsenal, który według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano myśli nad pozyskaniem gracza Chelsea.

Chodzi mianowicie o Raheema Sterlinga. 29-letni skrzydłowy nie ma przyszłości w drużynie The Blues i albo znajdzie sobie tego lata nowy klub, albo zostanie totalnie odsunięty od pierwszego składu i będzie oglądał spotkania z ławki rezerwowych lub nawet trybun. Tutaj właśnie Arsenal, czyli lokalny rywal Chelsea ma wejść do gry i – jeśli tylko uzna, że wielokrotny reprezentant Anglii jest im potrzebny – wkroczyć do gry po Sterlinga.

Jak poinformował Fabrizio Romano, Kanonierzy szukają możliwości poszerzenia swoich ofensywnych możliwości w tym sezonie i Sterling byłby do tego ciekawą, ale i dość tanią opcją, szczególnie, że doskonale zna on ligę i jeśli tylko doszedłby do odpowiedniej formy, to mógłby zespołowi Mikela Artety sporo dać wchodząc np. z ławki rezerwowych.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Raheem Sterling na poziomie Premier League rozegrał 379 spotkań, w których zdobył 123 gole i zanotował 62 asysty. Na koncie ma także 82 występy w narodowych barwach i 20 goli dla Synów Albionu. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 35 milionów euro.

Czytaj więcej: Transfer Osimhena, wzmocnienie Man Utd. Ostatni dzień okna transferowego na żywo