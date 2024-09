Arsenal wskazał cel transferowy. Defensywny pomocnik nie chce odchodzić

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Tchouameni w Arsenalu? Fabrizio Romano rozwiewa wątpliwości

Mikel Arteta wciąż ma nadzieję, że uda się sprowadzić Aureliena Tchouameniego do Arsenalu. Francuski pomocnik, będący kluczowym zawodnikiem Realu Madryt po odejściu Toniego Kroosa, rozegrał wszystkie mecze w obecnej kampanii La Liga. Jego kontrakt na Santiago Bernabeu obowiązuje aż do 2028 roku.

Według doniesień portalu “Todofichajes”, klub z północnego Londynu liczy na możliwość zakontraktowania 24-latka w 2025 roku, w związku z przewidywanym odejściem Thomasa Parteya. Możliwością na transfer francuskiego reprezentanta do Kanonierów może okazać się potencjalne przejście Rodriego z Manchesteru City do Królewskich.

Ekspert transferowy Fabrizio Romano potwierdził jednak, że odejście Tchouameniego ze stolicy Hiszpanii nie jest na razie planowane. W swoim podcaście Here We Go stwierdził, że zarówno klub, jak i piłkarz są zadowoleni z obecnej sytuacji. – Real chce zatrzymać Tchouameniego na dłużej, a sam zawodnik również nie zamierza opuszczać klubu – podkreślił Romano. Defensywny pomocnik znalazł się w ostatnim czasie również na celowniku Liverpoolu.

Tchouameni dołączył do Realu przed sezonem 2022/23 z AS Monaco. Hiszpański potentat wydał na Francuza 80 milionów euro. 36-krotny reprezentant swojego kraju rozegrał łącznie 93 mecze w barwach Królewskich, zdobywając pięć goli i notując trzy asysty przez ponad dwa lata.