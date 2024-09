Liverpool podziwia gwiazdę Realu. Widzą w nim następcę Fabinho

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Aurelian Tchouameni w kręgu zainteresowań Liverpoolu

Liverpool latem ubiegłego roku stracił jednego z kluczowych zawodników w środku pola. Kluby z Arabii Saudyjskiej szalały wtedy na rynku transferowym, a jednym z ich celów był pomocnik The Reds – Fabinho. Ostatecznie reprezentant Brazylii odszedł z Anfield Road i za kwotę ok. 47 milionów euro dołączył do Al-Ittihad. Luka, którą pozostawił po sobie 30-letni piłkarz, wciąż nie została wypełniona innym graczem.

W miejsce Fabinho zarząd Liverpoolu zdecydował się na dość nieoczywisty transfer. Jurgen Klopp w zamian za jednego z najlepszych defensywnych pomocników otrzymał piłkarza VfB Stuttgart, Wataru Endo. Japończyk nie spełnił jednak oczekiwań i nie był w stanie zastąpić byłej gwiazdy i ulubieńca kibiców. W zakończonym niedawno oknie transferowym nowy trener Arne Slot również nie otrzymał piłkarza, który występuje regularnie jako defensywny pomocnik.

Portal TeamTalk sugeruje, że Liverpool znalazł odpowiedniego zawodnika, który mógłby zastąpić Fabinho. Na Anfield Road podziwiają grę jednego z pomocników Realu Madryt. Według powyższego źródła The Reds chcieliby, aby w środku pola u boku innych gwiazd grał Aurelian Tchouameni. Francuz w przeszłości był na celowniku angielskiego klubu, lecz w 2022 roku wybrał ofertę Los Blancos.

Istnieje jednak małe prawdopodobieństwo, że Real Madryt zgodzi się sprzedać Tchouameniego. Fabrizio Romano podkreślał, iż 24-latek nie zamierza odchodzić z klubu. Co więcej, Królewscy wiążą plany na przyszłość z reprezentantem Francji i nie chcą słyszeć o jego odejściu.