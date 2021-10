Źródło: The Mirror / The Sun

Alex Oxlade-Chamberlain rozważa według doniesień mediów na Wyspach Brytyjskich rozstanie z Liverpoolem. Zawodnikiem jest podobno zainteresowany Arsenal.

Angielskie media sugerują, że Alex Oxlade-Chamberlain może wkrótce zmienić pracodawcę

Chętny na pozyskanie piłkarza jest Arsenal

28-latek w przeszłości bronił już barw Kanonierów

Arsenal odzyska reprezentanta Anglii?

Alex Oxlade-Chamberlain może niebawem rozstać się z klubem z Anfield Road. Liverpool jest podobno otwarty na sprzedaż zawodnika, ale pod warunkiem, że pojawi się oferta atrakcyjna finansowo.

28-latek zasilił szeregi The Reds latem 2017 roku, kosztując wówczas blisko 40 milionów euro. Do Liverpoolu zawodnik dołączył z Arsenalu. Kanonierzy myślą natomiast o odzyskaniu piłkarzy, twierdzi The Mirror.

Wiadomo jednak, że Arsenal nie ma dużych środków finansowych do wykorzystania. To może być w pewnym sensie kłopot dla klubu z Londynu.

Angielscy dziennikarze sugerują mimo wszystko, że działacze Kanonierów mogą spróbować pozyskać Oxlade’a-Chamberlaina już w trakcie zimowej sesji transferowej. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest między innymi Mikel Arteta.

Urodzony w Portsmouth zawodnik ma kontrakt ważny z Liverpoolem do końca czerwca 2023 roku. Piłkarz może liczyć na zarobki na poziomie 125 tysięcy funtów tygodniowo. Tymczasem The Sun podaje, że Arsenal chciałby wypożyczyć Anglika na pół roku z opcją transferu definitywnego w trakcie letniego okienka transferowego w 2022 roku.

