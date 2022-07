PressFocus Na zdjęciu: Houssem Aouar

Houssemowi Aouarowi pozostał zaledwie rok kontraktu z Olympique’em Lyon. Pomocnikiem interesuje się Real Betis. Sewillę może tego lata opuścić Nabil Fekir, a Hiszpanie widzą we Francuzie idealnego następcę.

Houssem Aouar ma kontrakt z Lyonem do 30 czerwca 2023 roku

Jego usługami interesuje się Real Betis. W Andaluzji zastąpiłby Nabila Fekira, którego kuszą możni Serie A

Obaj Francuzi występowali razem w Olympique’u Lyon w latach 2016-2019

Aouar może zastąpić Fekira w Betisie

Real Betis musi w najbliższych dniach odpowiedzieć na kilka niełatwych pytań. Kogo sprzedać? Andaluzyjczycy muszą zarobić, zanim zaczną pieczętować swoje ofensywne ruchy na rynku. Nie ulega wątpliwości, że najbardziej wartościowym zawodnikiem Verdiblancos jest Nabil Fekir. Francuz niedawno podpisał nowy kontrakt z klubem z Sewilli i wolałby nie odchodzić. Betis wie, jednak, że tylko na nim może zarobić około 40 milionów euro, co odblokuje działania w innych operacjach.

28-latkiem interesują się zarówno AS Roma, jak i AC Milan. Gdyby Fekir odszedł, planem A dla Andaluzyjczyków jest wychowanek, Dani Ceballos. Pozostał mu rok kontraktu z Realem Madryt i chciałby wrócić na Benito Villamarin. Negocjacje z Królewskimi nie muszą być wcale łatwe. Dlatego też klub z Sewilli poszukuje innych opcji. Uwagę dyrektorów zwrócił Houssem Aouar. Utalentowany pomocnik powinien opuścić Olympique Lyon, by rozwinąć skrzydła. Pozostał mu rok kontraktu, więc Andaluzyjczycy liczą na wykorzystanie okazji. Portal Transfermarkt wycenia 24-latka na 25 milionów euro, ale Betis z pewnością nie będzie chciał płacić takiej kwoty. Jak donosi L’Equipe, reprezentanci obu klubów powinni spotkać się w środę, by ustalić, czy tego typu transfer jest w ogóle możliwy. Co ciekawe, Aouar występował z Fekirem w Lyonie razem w latach 2016-2019.

Houssem Aouar wystąpił w minionym sezonie w 44 meczach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich osiem bramek i cztery asysty.

