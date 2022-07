PressFocus Na zdjęciu: Raphael Varane

Manchester United zanotował efektowne zwycięstwo nad Liverpoolem na początku presezonu. Raphael Varane pozostaje jednak realistą. Francuz podkreśla, że wraz z kolegami muszą poprawić się w każdym aspekcie gry.

Manchester United we wtorek pokonał Liverpool w sparingu aż 4:0

Zawodnikom Erika ten Haga woda sodowa nie uderzyła jednak do głowy

Varane twierdzi, że piłkarze Czerwonych Diabłów muszą poprawić się we wszystkim

“Wiemy, że nadal musimy pracować”

Kilka tygodni temu rozpoczęła się era Erika ten Haga w Manchesterze United. Holender nie ukrywa, że chce odcisnąć swoje piętno na każdym aspekcie funkcjonowania drużyny. Liczy na sprowadzenie kilku rodaków i przywrócenie grze Czerwonych Diabłów wysokiego pressingu.

To, że zespół idzie w dobrą stronę można było zaobserwować podczas sparingu z Liverpoolem. Manchester United wygrał aż 4:0. Zawodnicy pozostają jednak pokorni.

– Wiemy dokładnie, jak chcemy grać. Menedżer wyjaśnił nam to bardzo dobrze i jest to całkowicie jasne. Wiemy zatem, że musimy być w świetnej formie, bo będziemy grać bardzo fizyczną wersję piłki nożnej. Oczywiście, cieszymy się z wyniku, ale wiemy, że musimy kontynuować ciężką pracę, byśmy byli gotowi na początek sezonu. To dopiero presezon, czyli początek. Wiemy dokładnie, w którą stronę mamy podążać. Musimy poprawić się we wszystkim – powiedział Raphael Varane.

Francuski obrońca trafił na Old Trafford rok temu za 40 milionów euro. W minionym sezonie rozegrał łącznie 28 spotkań. Zanotował w nich gola i asystę.

Czytaj więcej: Oficjalnie: pierwszy letni transfer Chelsea!