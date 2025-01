Antony opuścił Manchester United. Chce odbudować się w innej lidze

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Antony

Antony zasilił szeregi Realu Betis

Antony dołączył do Realu Betis na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. 24-letni Brazylijczyk, który trafił do Manchesteru United z Ajaxu Amsterdam w sierpniu 2022 roku za 95 milinów euro. Jego kontrakt z 20-krotnymi mistrzami Anglii obowiązuje do 2027 roku. Skrzydłowy nie potrafił spełnić oczekiwań na Old Trafford związanych z jego ogromną ceną transferową.

Brazylijczyk strzelił 12 goli w 96 występach dla Czerwonych Diabłów. Ostatnie występy Antony’ego nie odpowiadały wymaganiom Rubena Amorima. Warto podkreślić, że od kwietnia 2023 roku udało mu się zdobyć tylko jedną bramkę w Premier League. Wypożyczenie do hiszpańskiego klubu jest krokiem w celu odbudowy formy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nowy zawodnik Betisu rozpoczął przygodę w Man Utd obiecująco, strzelając trzy gole w pierwszych trzech meczach ligowych. Jednak w miarę upływu miesięcy, nie udało mu się utrzymać formy. W tym sezonie wystąpił w 14 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. 24-latek trafia do obecnie dziewiątej ekipy La Liga. Podopieczni Manuela Pellegriniego walczą również w rozgrywkach Ligi Konferencji.