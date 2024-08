Antonio Nusa, który w przeszłości był bliski transferu do Premier League, ostatecznie będzie kontynuował swoją karierę w Lipsku. 19-letni Norweg zastąpi Daniego Olmo.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antonio Nusa

Nusa zastąpi Olmo w Lipsku. Oficjalne potwierdzenie

RB Lipsk za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz zweryfikowanych kont w mediach społecznościowych poinformował o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Antonio Nusy z Club Brugge. Lewy napastnik pomyślnie przeszedł testy medyczne, a następnie podpisał z nowym pracodawcą pięcioletni kontrakt, obowiązujący do końca czerwca 2029 roku.

Kwota tej transakcji wyniosła 22 miliony euro. 19-letni Norweg w zespole Byków zajmie miejsce Daniego Olmo, który zdecydował się na powrót do Barcelony. Przypomnijmy, że RB Lipsk na sprzedaży świeżo upieczonego mistrza Europy zarobił 55 milionów euro, z czego niecałą połowę zainwestował w sprowadzenie bardzo utalentowanego zawodnika z belgijskiej Jupiler Pro League.

Top-Neuzugang für RB Leipzig ✍️



Wir verpflichten Antonio #Nusa von @ClubBrugge 🤝



Der 19-jährige Norweger erhält bei uns einen Fünfjahresvertrag und trägt die Rückennummer 7⃣.



Velkommen til Leipzig, Antonio! 🇳🇴 — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 13, 2024

Co ciekawe, odejście siedmiokrotnego reprezentanta Norwegii z Club Brugge to dobra wiadomość dla… Michała Skórasia, który również najlepiej czuje się na lewym skrzydle. 24-letni Polak może bowiem mieć otwartą drogę do pierwszego składu.

Antonio Nusa z powodzeniem występował w belgijskiej drużynie od sierpnia 2021 roku, gdy przeprowadził się na Jan Breydel Stadium za 3 miliony euro z macierzystego klubu, Stabaek Fotball. 19-latek dla Club Brugge rozegrał łącznie 86 meczów, strzelił 7 goli i zaliczył 6 asyst.

Warto dodać, że perspektywiczny piłkarz w przeszłości był poważnie łączony z przenosinami do Premier League. Chrapkę na zakontraktowanie atakującego miały takie ekipy jak między innymi Tottenham Hotspur, Chelsea czy Brentford.