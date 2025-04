fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Ansu Fati

Fati na liście życzeń Al-Nassr

Barcelona po sezonie podejmie kolejną próbę rozstania z Ansu Fatim. Po nieudanym wypożyczeniu do Brighton stało się jasne, że ten nie ma już przyszłości w Katalonii. Podczas zeszłorocznego lata Blaugrana planowała sprzedaż wychowanka, lecz Hansi Flick poprosił włodarzy o zatrzymanie go w zespole. Wierzył, że zdoła go odbudować, lecz na przeszkodzie po raz kolejny stanęły problemy zdrowotne. Później Fati nie mógł liczyć na zaufanie niemieckiego szkoleniowca, który konsekwentnie go pomijał.

22-latek pojawił się na murawie podczas środowego meczu Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. Otrzymał kilka minut przy stanie 4-0 dla Barcelony, co było wyłącznie gestem symbolicznym. Nie zmienia to planów Blaugrany, która latem znów spróbuje go przekonać do odejścia.

Zimą do klubu wpłynęło kilka ofert za Fatiego, lecz ten nie był nimi zainteresowany. Zawodnik w dalszym ciągu liczy, że się odbuduje i będzie ważną postacią giganta. Flick wyraźnie daje mu natomiast do zrozumienia, że nie widzi możliwości dalszej współpracy.

Barcelona wyczekuje ofert. “Sport” informuje, że podczas meczu z Borussią Dortmund z trybun poczynania skrzydłowego śledzili wysłannicy Al-Nassr. W mediach od pewnego czasu trwają spekulacje na temat potencjalnego transferu Fatiego do Arabii Saudyjskiej. Ma w tej sprawie dojść do kluczowych rozmów.