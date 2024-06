ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Angel Di Maria

Angel Di Maria łączony z Besiktasem Stambuł

Kontrakt Angela Di Marii z Benfiką Lizbona obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku i choć znajduje się w nim opcja przedłużenia umowy o kolejny sezon, to ten zapis do tej pory nie został aktywowany przez portugalską ekipę.

Wiele wskazuje więc na to, że prawoskrzydłowy w letnim okienku zmieni barwy klubowe na zasadzie wolnego transferu. 36-latek przez dłuższy czas był łączony z Interem Miami, gdzie dzieliłby szatnię z Leo Messim, Luisem Suarezem, Sergio Busquetsem oraz Jordim Albą.

Drużyna ze Stanów Zjednoczonych ostatecznie może jednak obejść się smakiem, ponieważ chrapkę na sprowadzenie wychowanka Rosario Central ma również Besiktas Stambuł.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez tureckiego dziennikarza Ertana Suzguna 142-krotny reprezentant Argentyny otrzymał bardzo atrakcyjną pod względem finansowym ofertę od Czarnych Orłów. Weteran nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przyszłości zapewne czekając na następne propozycje.

Angel Di Maria w 40 spotkaniach minionej kampanii zdobył 17 bramek i zaliczył 15 asyst. Doświadczony zawodnik w swoim piłkarskim CV oprócz Benfiki Lizbona posiada także takie zespoły jak między innymi Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester United oraz Real Madryt.