Bayern Monachium bacznie monitoruje postępy Andreya Santosa - podaje brytyjski dziennik Daily Mail. Pomocnik zimą został wypożyczony z Chelsea do Strasbourga.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Andrey Santos na radarze Bayernu Monachium

W ostatnim zimowym okienku transferowym Andrey Santos został wypożyczony z Chelsea do Strasbourga. Środkowy pomocnik doskonale odnalazł się na francuskich boiskach, będąc jednym z najlepszych piłkarzy ekipy, która zajmuje wysokie 5. miejsce w tabeli Ligue 1. Wygląda na to, że jednokrotny reprezentant Brazylii najbliższego lata wróci na Stamford Bridge, gdzie z bliska przyjrzy mu się szkoleniowiec drużyny The Blues, czyli Enzo Maresca.

Dotychczas Andrey Santos nie otrzymał ani jednej szansy w zespole Niebieskich i wciąż czeka na debiut. Wychowanek Vasco da Gamy przeprowadził się na Stamford Bridge w czerwcu 2023 roku. Kilka tygodni później zawodnik powędrował na czasowy pobyt do Nottingham Forest, a teraz na takiej samej zasadzie gra w Strasbourgu. Brazylijczyk jest obecnie w znakomitej formie, co oczywiście nie uchodzi uwadze europejskich gigantów.

Jak poinformowała brytyjska gazeta “Daily Mail”, Andrey Santos wzbudził zainteresowanie Bayernu Monachium. Wielkim fanem talentu środkowego pomocnika jest podobno szkoleniowiec zespołu Die Roten, czyli Vincent Kompany. Belgijski trener rzekomo widziałby tego piłkarza w składzie swojej drużyny. Tak więc niewykluczone, że 20-latek opuści Chelsea bez debiutu i zdecyduje się na dołączenie do niemieckiego potentata.

W tej kampanii Andrey Santos rozegrał 30 meczów, zdobył 10 bramek oraz zaliczył 5 asyst.