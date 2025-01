Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Andreas Schjelderup

Andreas Schjelderup przykuł uwagę Atletico Madryt

Andreas Schjelderup uchodzi za jeden z największych talentów norweskiego futbolu. Dlatego nikogo nie dziwi fakt, że postępy 20-letniego skrzydłowego monitorują niemal wszyscy europejscy giganci. Jak ustalił portugalski dziennik “Record”, jednym z klubów, zainteresowanych sprowadzeniem perełki Benfiki Lizbona, jest Atletico Madryt. Los Rojiblancos obserwują perspektywicznego zawodnika w kontekście wzmocnienia swojego składu w niedalekiej przyszłości.

Jednokrotny reprezentant Norwegii z powodzeniem występuje w barwach portugalskiego zespołu od stycznia 2024 roku, gdy przeprowadził się na Estadio da Luz z FC Nordsjaelland. Zdolny dwudziestolatek na początku grał dla drużyny Orłów na podstawie wypożyczenia, a pół roku później został wykupiony przez Benfikę Lizbona. Kwota tej transakcji wyniosła niespełna 12 milionów euro. Zatem portugalski potentat nie sprzeda go za mniej niż kilkadziesiąt milionów euro.

Benfica Lizbona zapowiedziała, iż zatrzyma Andreasa Schjelderupa w swoich szeregach co najmniej do zakończenia obecnego sezonu, mimo że o norweski diament pytały kluby z Hiszpanii, Niemiec oraz Holandii. W aktualnej kampanii wychowanek FK Bodo/Glimt rozegrał łącznie 14 meczów, zdobył 3 bramki i zaliczył 1 asystę. Wszystko wskazuje na to, że mierzący 176 centymetrów piłkarz już niedługo trafi do topowej ligi. Umowa lewego napastnika jest ważna do połowy 2028 roku.